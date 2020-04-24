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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. فصل 30 ضابطا من الجيش بينهم قائد المقاومة التهامية أحمد كوكباني وقادة الوية عسكرية في مارب والجوف (تفاصيل حصرية)!

علم موقع اب برس من مصادر عسكرية خاصة أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وافق على مذكرة قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح بشأن إيقاف وفصل عدد من ضباط الجيش المتهمين بأعمال تخريبية في الساحل الغربي. المصادر أوضحت أن المشمولين بقرار الفصل تورطوا بأعمال تخريبية ومناطقية وعنصرية وعلى رأسهم احمد كوكباني العقيد في القوات البحرية، المتهم بالكثير من الاعمال منها العصيان والتمرد العسكري وتبني حملة مناطقيه تحت شعار تهامة للتهاميين. جديد اب برس Advertisements وأشارت المصادر أن قرار الفصل صدر من مكتب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، عطفا على مذكرة القائد طارق صالح، في اطار خطوات التصحيح التي تستهدف الجيش، وتنظيفه من العناصر الحزبية. وأفادت المصادر أن القرار شمل الى جانب ضباط الساحل الغربي اكثر من 20 قائدا عسكريا في محافظتي مارب والجوف وجميعهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين. وكان قائد المقاومة التهامية احمد كوكباني حرض المواطنين في إقليم تهامة بتبني ثقافة المناطقية والتعصب الاعمى تحت شعار تهامة للتهاميين، فضلا عن استهداف قواته لمقاتلي المقاومة الوطنية حراس الجمهورية.

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