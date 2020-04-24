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عدن - ياسمين التهامي - مناشدة من ابناء مديرة مدغل ومجزر رغوان من مليشات الحوثي الذي الحقت الضرر بهم تفاصيل !

أكدت مصادر محلية ، أن عناصر تابعة المليشيا الحوثية قامت ،الخميس، بتفجير الجسر الواقع أسفل فرضة نهم في محاولة منها لاعاقة الحركة. ووفقا لذات المصادر، تستمر المليشيا باستهدافها البنى التحتية والخدمات العامة، حيث تواصل قطع شبكة الهاتف المحمول عن مديريات مدغل ومجزر رغوان الجدعان بمحافظة مأرب، للأسبوع الثاني على التوالي. ووذكرت المصادر، أن الجرائم الحوثية تهدف من ورائها المليشيا محاولة الاستفادة بالتقدم نحو بلاد الجدعان بمحافظة مأرب. جديد اب برس Advertisements

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