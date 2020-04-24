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عدن - ياسمين التهامي - هام " الارصاد تصدر تحذير هام وعاجل" لسكان خمس محافظات يمنية تفاصيل !

حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في الرؤية الأفقية بالطرقات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة. جديد اب برس Advertisements وتوقع المركز في نشرة باللون الأصفر، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية خاصة المرتفعات الجنوبية والوسطى لمحافظات تعز، إب، ذمار، ريمة وصنعاء .

وأشار إلى امتداد الأمطار إلى أجزاء من المرتفعات الشمالية والهضاب الداخلية . ودعا المركز المواطنين إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

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