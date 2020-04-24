شكرا لقرائتكم خبر عن قناة " بي بي سي " : تبث الرعب في العالم وتنشر تقرير صادم لليمنيين وتؤكد أن .. مواجهة كورونا في اليمن ستكون الأصعب في العالم والإحصائيات لا تعني خلو اليمن من الفيروس " وتقارير دولية تحذر من جائحة جديدة تهدد اليمن " تفاصيل صادمة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قناة " بي بي سي " : تبث الرعب في العالم وتنشر تقرير صادم لليمنيين وتؤكد أن .. مواجهة كورونا في اليمن ستكون الأصعب في العالم والإحصائيات لا تعني خلو اليمن من الفيروس " وتقارير دولية تحذر من جائحة جديدة تهدد اليمن " تفاصيل صادمة "

نشرت قناة "بي بي سي " العربية تقريرا عن فيروس كورونا في اليمن وكيف ستواجه اليمن الفيروس حال وصوله. وأشار التقرير أنه رغم أن اليمن لم تسجل سوى حالة واحدة إلا أن ذلك لايعني خلو اليمن من فيروس كورونا بحسب خبراء حد قوله وبسبب قرب اليمن من دول الخليج ودول أفريقية سجلت إصابات كثيرة. جديد اب برس Advertisements واستشهد التقرير بكلام مارك لوكوك رئيس قسم المساعدات في الأمم المتحدة والذي قال إن علماء الأوبئة يحذرون من انتشار فيروس كورونا باليمن والذي سيكون الأعلى وتيرة في التفشي وعلى نطاق واسع مخلفا نتائج مميتة أكثر من البلدان الأخرى. وأضاف التقرير أن هذا يعني إمكانية مواجهة انتشار محتمل للوباء في اليمن ستكون الأصعب على مستوى العالم كله بالنظر إلى الوضع الذي تمر به. ونوه التقرير إلى المبادرة التي أطلقها مؤسسة هائل سعيد أنعم والتي تهدف إلى توجيه الإمدادات الطبية للتخفيف من وطأة الوباء معتبرا إياها البديل بعد رفع دعم الولايات المتحدة الأمريكية عن منظمة الصحة العالمية والتي كانت بحسب التقرير المحرك الأساس لها باليمن. الشاهد برس

وذكر التقرير أن إمكانيات وزارة الصحة اليمنية ضعيفة جدا كما صرح بذلك وزير الصحة في حكومة الحوثيين. وأضاف أن الحوثيين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الدولية في دعم القطاع الصحي رغم عدم إفصاحهم كما صرح لهم مسؤول أممي معتبر أن الحوثيين لديهم مرونة أكبر في إدارة المساعدات عكس الشرعية التي ستقبل بها لكن الجهات المعنية بهذا الأمر ليست داخل البلد من جانب آخر وفي اليمن أيضا حذر تقرير دولي من جائحة جديدة تهدد اليمن ومنطقة شرق أفريقيا وقد تصل إلى باكستان؛ ستكون الاسوأ خلال عقدين بسبب نوبات النينو والاعاصير وتغير المناخ. وقال تقرير حديث للبنك الدولي، أنه يتلقى كل يوم وابلا من التحذيرات من هذه الأزمة الآخذة في التطور، و التي تنذر بأزمة إنسانية تترافق مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) مؤكدا أن الوضع سيزداد سوءا على الأرجح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة " بي بي سي " : تبث الرعب في العالم وتنشر تقرير صادم لليمنيين وتؤكد أن .. مواجهة كورونا في اليمن ستكون الأصعب في العالم والإحصائيات لا تعني خلو اليمن من الفيروس " وتقارير دولية تحذر من جائحة جديدة تهدد اليمن " تفاصيل صادمة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.