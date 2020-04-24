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عدن - ياسمين التهامي - عاجل احداث جديدة ومباغتة في معسكر طارق شرق صنعاء !

أعلن مسؤول عسكري بالجيش اليمني، أن الأخير سيطر الخميس، على معسكر استراتيجي شرق صنعاء إثر معارك مستمرة مع الحوثيين. وقال المسؤول في تصريح للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد مسلحي الحوثي واقتحمت "معسكر طارق" في جبهة نهم شرق صنعاء وتمكنت من السيطرة عليه. وأضاف أن "قوات الجيش ما تزال تخوض معارك عنيفة في جبهة نهم حتى اللحظة (17:40 مساء بالتوقيت المحلي -14:40 ت.غ)". ولم يتحدث المسؤول عن تفاصيل أخرى، فيما لم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر. وتكمن أهمية "معسكر طارق" في كونه يطل على الطريق الرئيسي في مديرية نهم الجبلية الواقعة على بعد 50 كم شرقي صنعاء. ويأتي تقدم الجيش، بعد أن انتهت الخميس، الهدنة المعلنة من قبل التحالف العربي من جانب واحد.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن التحالف العربي وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، قابل للتجديد، لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر "كورونا". وأعربت الحكومة عن التزامها بوقف إطلاق النار، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أنه "تضليل" للعالم من جانب التحالف. وحتى مساء الخميس، لم يعلن اليمن سوى إصابة واحدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

جديد اب برس

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