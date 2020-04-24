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عدن - ياسمين التهامي - مايعرض في شهر رمضان" على قنوات "اليمن الفضائية" و"السعيدة" و "سهيل" و "حضرموت" تفاصيل !

أوضح نائب رئيس قطاع التلفزيون مدير عام البرامج بقناة اليمن خالد عليان، أن جائحة كورونا ألقى بظلاله على مناحي كثيرة من الأعمال ومنها الإعلام.

وقال عليان لـ"المصدر أونلاين" إن "خارطتنا على تواضعها من وجهة نظرنا ففيها ما يجذب اليها المشاهد اليمني من البرامج المنوعة المنتجة حديثا والمسابقات العامة والبرامج الموجهة والدينية والثقافية الجديدة".

جديد اب برس

وعن البرامج الدرامية، قال "العمل درامي هو عين التنافس في الإنتاج الرمضاني بين القنوات الفضائية" مشيراً إلى "أن كثيراً من الأعمال الدرامية توقفت بسبب تطورات أحداث كورونا وأن بعض القنوات الكبرى ستضطر هذا العام لبث أعمال سابقة".

وأضاف: إلا أن مشكلة الفضائية اليمنية في هذا الجانب ليس الحدث العرضي الذي أصاب العالم فحسب بل هو شحة الإمكانات المادية وضعف التمويل ما جعل القناة عاجزة عن انتاج اعمال درامية كبيرة.

وتعيد الفضائية اليمنية خلال ليالي رمضان عرض المسلسل الدرامي الكوميدي "غربة البن " وذلك بالاتفاق مع قناة يمن شباب، إضافة إلى عدد من المسلسلات العربية والتاريخية، كما تبث برنامج "خليك في البيت واربح معنا"، وهو برنامج مسابقات اتخذ من واقع تطورات الحياة شعاراً له، وتدور فكرته حول التوعية الصحية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وللسنة الثانية تطل المسابقة القرآنية "في رحاب القرآن"، التي تم تسجيلها في عاصمة إقليم سبا ( مأرب ) برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد، ويقدمها الزميل ماجد دهيم.

كما تقدم القناة "حكاية معتقل" وهو برنامج وثائقي تحقيقي يعرض للعالم ما يعانيه المعتقلون في سجون مليشيا الحوثي وكيف يتم تعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بأشياء لم يفعلوها، وبأسلوب إعادة تمثيل المشهد لتقريب الصورة، إضافة إلى الحديث مع عدد من المعتقلين المفرج عنهم، حول واقع السجون والمعتقلات الحوثية وأساليب التعذيب فيها، والإرهاب الذي يمارس بحق الأبرياء من المدنيين والصحفيين في سجون الميليشيا الانقلابية.

وتقول القناة إن هذا البرنامج مساهمة من قناة اليمن للانضمام في الحملات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين والمسجونين، خاصة الصحفيين المختطفين والأربعة المحكوم عليهم بالإعدام.

قصة بطل

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وهو برنامج ميداني يلتقي المرابطين في الجبهات من ابناء الجيش الوطني ويتعرف على نضالاتهم من اقع المعايشة اليومية لهم في ظل ظروف صعبة ومعقدة.

ولدى القناة عدد من البرامج الأخرى كصناع التاريخ، واستديو اليمن الذي يناقش الواقع السياسي والاجتماعي وكل ما يستجد على المستوى الوطني، وغيرها من البرامج.

قناة السعيدة

يقول مدير البرامج بالقناة عصام الخليدي، إن "السعيدة حرصت كعادتها في المواسم الرمضانية السابقة أن تكون قريبة من المشاهد الكريم في الداخل والمغترب اليمني في الخارج من خلال أعمالها الرمضانية".

وأضاف الخليدي لـ"المصدر أونلاين" أن برامج هذا الشهر متنوعة وشملت التجديد في معظمها، مشيراً إلى جملة من العوائق التي واجهت إنتاج البرامج في هذا الموسوم "أبرزها ناتجة عن انتشار فيروس كورونا الذي أعاقنا كثيرا والذي جعلنا حتى اللحظة نقوم بالتصوير ناهيك عن ظروف البلد وإغلاق الطرقات والصراعات السياسة.

ولدى السعيدة هذا العام العمل الدرامي الذي استطاع أن يحقق شهرة واسعة في الجزء الأول، يأتي هذا العام ليستكمل أحداث وتفاصيل ومناقشة جملة من القضايا الاجتماعية من البيئة المحلية وبأسلوب كوميدي من خلال كوكبه من نجوم الدراما اليمنية ومنهم الفنان صلاح الوافي والفنانة شروق والفنانة رغد المالكي والفنان محمد قحطان والفنان حسن الجماعي وغيرهم من الفنانين.

وكان المسلسل مقرر أن يتم تصويره في وإنتاجه في الهند بمشاركة النجم العالمي شاروخان، إلا أن اغلاق المطارات بسبب فيروس كورونا، حولت الفكرة والسيناريو الى البيئة المحلية.

إلى ذلك سيتم عرض "على أيش"، المسلسل الكوميدي باللهجة العدنية الذي يأتي هذا العام بقالب فني متجدد يعالج جملة من القضايا الاجتماعية وبأسلوب كوميدي من خلال كوكبة من نجوم الدراما في اليمن، حسب إدارة القناة.

ولدى السعيدة أيضا العديد من البرامج المسابقاتية، إلى جانب برنامج "طبيبك بين يديك"، وهو برنامج طبي يناقش المواضيع الصحية التي تهم المشاهد خلال رمضان، كما تعرض البرنامج الإنساني "تراحموا".

قناة المهرية

بالرغم من أن القناة حديثة الولادة إلا أنها كانت قد بدأت في تصوير عدد من المسلسلات والبرامج من بينها مسلسل "عيال قحطان" وهو عمل يمني أردني عربي مشترك يحكي قصة القبائل اليمنية التي يعود إليها أصل العرب.

وقال مدير البرامج بالقناة أمين صالح: نعد جمهورنا بأن خارطة المهرية البرامجية ستليق بذائقته الفنية وتلبي مختلف احتياجاته واهتماماته خلال شهر رمضان، مشيراً إلى تضمن خارطة القناة لـ"12 برنامج جديد سيعرض لأول مرة على شاشة التلفزيون" .

وأوضح لـ"المصدر أونلاين" أن المهرية ستقدم ثلاثة برامج مسابقاتية تصل قيمة جوائزها قيمة إلى نحو أربعين مليون ريال يمني.

ومن أبرز ما سيعرض على المهرية هذا الشهر مسلسل "سد الغريب"، وهو مسلسل درامي يجمع أبرز نجوم الدراما اليمنية في مقدمتهم الفنانين القديرين يحيى إبراهيم ونبيل حزام والفنانتين نجيبة عبدالله وأماني الذماري.

ولدى المهرية أيضا برنامج "غازي في ورطة" وهو برنامج كوميديا ومقالب يضم مجموعة من أبرز نجوم الدراما والفن والإعلام اليمنيين في مقالب مثيرة مع الإعلامي غازي حميد.

كما تبث برنامج "الطريق إلى سقطرى"، وهو برنامج مسابقاتي، و برنامج "قراء العزم"، وهو برنامج مسابقة في حفاظ القرآن الكريم بين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين اجتمعوا على مائدة القرآن.

ومن البرامج الأخرى:

من بين الناس

برنامج ميداني مسابقاتي تم تصويره من مختلف محافظات اليمن.

ديوان رمضان

برنامج حول الأجواء الرمضانية وقضايا الأسرة، سيسلط الضوء على قضايا الأسرة والمجتمع والتوعية الصحية ويضع المشاهدين وسط الأجواء الرمضانية في مختلف المحافظات كما سيسلط الضوء أيضاً على المبادرات التطوعية الشبابية ويفتح نافذة للجمهور للمشاركة بتجاربهم خلال فترة الحظر المنزلي.

ليالي مهرية

يعرض البرنامج تفاصيل الحياة المهرية الثرية والمتنوعة على العادات والتقاليد والموروث الشعبي الذي تتميز به محافظة المهرة.

قناة حضرموت

تبث قناة "حضرموت" النسخة الخامسة من برنامج الميدان المسابقاتي الرمضاني الذي يقدمه الإعلامي سعيد بكر، و "حضرم تون 7"، وهو برنامج مسابقاتي قضايا مجمعية يومية، وفي نسخته السابعة يطرح موضوع النفايات وضرورة النظافة الشخصية والمجتمعية، إضافة إلى الوقاية والاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومشاكل الاسرة والشباب والمجتمع المحلي. وفي هذا العام تم إدخال مساحة لمشاركات المشاهدين عبر مقاطع غنائية تراثية.

ولدى القناة أيضاً مسلسل "رمضان في ذاكرة الأجداد"، وهو مسلسل رمضاني ينبش في ذاكرة حضرموت ووجدانها، والطقوس الروحانية التي كان القدامى يستقبلون بها رمضان ويعايشوا لياليه وأيامه، بما ينعكس على سلوكهم وطريقة معيشتهم في رمضان، بالإضافة إلى برنامج "ربيع القلوب" وهو برنامج مسابقاتي في حفظ كتاب الله وتلاوته، وكذلك برنامج "هذه قيمنا" وهو برنامج ديني توعوي، من تقديم محاضر علم النفس بجامعة سيئون أحمد بن عاشور ويستضيف في هذا الموسم الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري وآخرون. ويتضمن في هذا الموسم مسابقة شبابية بعنوان "عزز قيمة".

قناة سهيل الفضائية

تقدم قناة سهيل الفضائية مسلسل "النثرة" الرمضاني الذي يحاكي القول الشعبي القائل "ما قبل 21 سبتمبر ليس كما بعده"، يسلط فيه الضوء "على حال الشعب اليمني قبل وبعد انقلاب مليشيات الحوثيين على الدولة" وفق ما أفاد الفنان والإعلامي محمد الحاوري، أحد أبطال المسلسل لـ"المصدر أونلاين".

ويقول الحاوري، الذي يشارك لأول مرة في مسلسل درامي، بعد مسيرة طويلة في تقليد الأصوات وخطابات بعض القيادات، إن المسلسل يتكون من مشهدين: "كيف كان ناثر قبل النثرة (انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر 2014) وكيف كان خطابه بعد أن أصبح مشرف حوثي لاحقاً".

وأوضح الحاوري لـ"المصدر أونلاين" أن المسلسل يفضح ادعاءهم قبل الانقلاب بأنهم "يعملون لصالح الشعب وضد الفساد.. وبعده أصبحوا هم الفساد وكرسوا مقدرات الشعب وأملاكه لصالحهم فقط".

ويدور المسلسل حول ثلاث شخصيات رئيسية ناثر وصدقي وفهيم، يقوم الأول بدور الحوثي في خداع وزرع الشقاق بين صدقي (حسان ردمان) وفهيم (نجيب الغزي)، ويحكي كل يوم قصة من فصول الانقلاب الذي نفذه الحوثيون في اليمن قبل ست سنوات، وما أسفر عنه من تشريد للشعب بين مخفي ونازح ومغترب، وفق الحاوري.

ويقول مدير البرامج بقناة سهيل الفضائية صلاح الدين حمزة، إن "القناة ستقدم للمشاهدين في هذا الشهر، برنامج جديد بمسمى "باتريوت" وهو قالب فني كوميدي مختلف عن البرامج التي بثتها القناة في السنوات الماضية".

وأضاف حمزة لـ"المصدر أونلاين" أن "البرنامج من تقديم المبدع أبوبكر سالم، المميز بكاريكتر ومواهب متعددة تجمع بين التمثيل والغناء والتقليد والقدرة على تقمص الأدوار المختلفة".

وأوضح أن فكرة البرنامج جاءت كرمزية لمنظومة الدفاع الجوي التي تحصن المنطقة وتمنع سقوط الصواريخ عليها وتدفع الضرر وتدمرها قبل وصولها.

ويقول حمزة إن البرنامج يحاكي المنظومة الصاروخية، وهو "حائط صد ضد الفكر مليشيا الحوثي المنحرف، عبر كشف كذب وزيف الجماعة ومزاعمها، ويوعي المجتمع من مخاطرها على الجمهورية والدولة وحرية الإنسان وكرامته".

وأشار مدير البرامج "إلى أن سهيل أولت اهتماماً كبير ببرنامج باتريوت من حيث الشكل الفني في المونتاج والديكور والإخراج والإعداد حيث يشارك في إعداده كتاب وصحفيون واعلاميون أصحاب خبرة وباع طويل في العمل الإعلامي".

وبحسب المسؤول بالقناة فإن باتريوت قائم "على الكوميديا السوداء، والقالب الساخر، يبسط القضايا المعقدة ويكثف من الفكاهة والنقد الهزلي غير المباشر، ويستهدف نقض القناعات التي رسختها آلة الإمامة الإعلامية"، مؤكداً إن برامجهم لهذا الرمضان تزخر بخارطة برامجية منوعة سياسية وثقافية ودرامية ودينية .