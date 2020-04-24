وردناالآن:بعد ساعات من إعلان تحالف دعم’’الشرعية‘‘تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر..جماعة’’الحوثي‘‘ تصدر البيان الحربي رقم’’1‘‘

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/24 الساعة 11:24 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت جماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، إن طيران التحالف، شن 35 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة في البلاد. وأضاف العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي، إن قوات جماعته تمكنت "من التصدي لزحف واسع شنته القوات الحكومية من مسارين باتجاه مواقع قواتنا في مديرية رغوان بمحافظة مأرب".ولفت سريع إلى أن القوات الحكومية نفذت في مديرية مجزر محاولة تسلل والتفاف على مواقع قوات جماعته "إلا أنه حال دون تحقيق هدفه".

ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر ابتداء من يوم أمس الخميس.



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