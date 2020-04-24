شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب العطش في نهار رمضان’’تعرف عليها‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني الصائمون في شهر رمضان المبارك من العطش مع ارتفاع درجة الحرارة؛ حيث يمتد عدد ساعات الصوم إلى 16 ساعة تقريبا بدايةً من الفجر إلى المغرب.

ومع العمل والتعب يعاني الصائم من العطش والإرهاق، حيث يستهلك جسم الإنسان جميع السوائل طوال تلك الفترة.

والسؤال هنا هو كيف يمكن تجنب العطش في رمضان؟



إليك 16 نصيحة.. تعرف عليها:



ـ التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح، وتقليل تناول المخللات، والأطعمة التي تحتوي على البهارات الحارة؛ فهي تعمل على الزيادة من الشعور بالعطش، لما تحتويه من نسبة كبيرة من الصوديوم.

ـ تجنب الإفراط في تناول الحلويات، خاصةً في فترة السحور، حيث إنها تزيد الشعور بالعطش.

ـ تناول الأعشاب والمشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر، وعصير الليمون.

ـ تناول البطيخ، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء الذي يعمل على ترطيب الجسم، وبالتالي تحمّل العطش في رمضان.

ـ تجنب تناول المنبهات، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي، والقهوة، والنسكافيه، وغيرها، وبالأخص في فترة السحور، حيث إنها تفقد الجسم السوائل.

ـ تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم مثل التمر، والموز، فهي تخفف من الشعور بالعطش.

ـ تناوُل طبق من السلطة الخضراء يساعد على ترطيب الجسم، وإمداده بالطاقة.

ـ تناوُل كوب من اللبن يعمل على إمداد الجسم بالطاقة، ويقلل من الشعور بالعطش.

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ـ بدء تناول وجبة الإفطار بتناول 3 ثمرات من التمر، ثم تناول كوب من الماء أو الحليب، والانتظار لمدة 10 دقائق قبل تناول الوجبة.

ـ تناول الخضراوات والفواكه في وجبة السحور، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تعمل على احتفاظ الجسم بالماء والسوائل.

ـ تجنب تناول الأطعمة المشوية، والمقلية.

ـ تجنب تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكربون، مثل تناول المشروبات الغازية، فهي تزيد الإصابة بالانتفاخ، والغازات، وتعمل على منع الجسم من الاستفادة بالسوائل.

ـ تجنب تناول كمية كبيرة من الماء خلال فترة السحور.

ـ يمكن إضافة شرائح من الليمون أو النعناع الطازج إلى الماء، وتناوله.

ـ تناول الشوربة الساخنة على وجبة الفطور قبل تناول الطعام، وبعد تناول التمر، والماء.

ـ تناول البقوليات في وجبة السحور؛ حيث إنها تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والكربوهيدرات التي تمنح الشعور بالشبع، وتخفف من العطش.

ـ احرص على الجلوس في الأماكن الباردة، وابتعد عن الأماكن الحارة، للحفاظ على الجسم رطب، مع الحفاظ على برودة البيت، وحجب الشمس عن البيت باستخدام الستائر.

ـ أخذ القسط الكافي من النوم، ومنح الجسم الراحة والاسترخاء.

ـ تأجيل السحور قدر الإمكان، وتجنب ممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على استهلاك طاقة الجسم.