شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالآن:جماعة’’الحوثي‘‘ تفاجيء المواطنيين في مناطق سيطرتها بأكرامية رمضانية..تخفيضات غير مسبوقه بأسعار المشتقات النفطيه’’سعر الدبة البترول 20 لتر أقل من ألفين ريال‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/24 الساعة 11:38 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الخميس، أنه سيتم اعاده النظر في اسعار المشتقات النفطيه كاكراميه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وسوف تكون كتالي : 1200 ريال سعر الدبه البترول 20 لتر 1600 ريال سعر الدبه الديزل 20 لتر حيث سيتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من يوم السب القادمووجهة جميع المحطات بالالتزم بالتسعيره الجديد ودعت الى الابلاغ عن اي محطة تخالف هذا القرار

المصدر:الشاهد نيوز

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كانت هذه تفاصيل خبر وردناالآن:جماعة’’الحوثي‘‘ تفاجيء المواطنيين في مناطق سيطرتها بأكرامية رمضانية..تخفيضات غير مسبوقه بأسعار المشتقات النفطيه’’سعر الدبة البترول 20 لتر أقل من ألفين ريال‘‘ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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