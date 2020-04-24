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صنعاء - ياسمين الخيامي - ترامب يقلب الطاولة على راس الملك سلمان وولي عهده ويتخذ قرار خطير سيكون كارثة كبرى على السعودية..والحوثي ومهدي المشاط يطيرون فرحا ( نص قرار ترامب )

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