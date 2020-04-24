شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ سلطان العرادة يصعق الجنرال الاحمر والمقدشي ويعلنها بكل صراحة ان قوات الجيش لا يمكن الاعتماد عليها ويتخذ قرار شجاع وجريء حتى لا تسقط مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ سلطان العرادة يصعق الجنرال الاحمر والمقدشي ويعلنها بكل صراحة ان قوات الجيش لا يمكن الاعتماد عليها ويتخذ قرار شجاع وجريء حتى لا تسقط مأرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ سلطان العرادة يصعق الجنرال الاحمر والمقدشي ويعلنها بكل صراحة ان قوات الجيش لا يمكن الاعتماد عليها ويتخذ قرار شجاع وجريء حتى لا تسقط مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.