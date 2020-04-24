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صنعاء - ياسمين الخيامي - الزبيدي يباغت الجميع ويطيح بقائد عسكري بارز من منصبه بسبب مزحة ثقيلة وغير لائقة..تعرف على المزحة الثقيلة التي اطاحت بهذا القائد العسكري الجنوبي البارز

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