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صنعاء - ياسمين الخيامي - السفير أحمد صالح يباغت الجميع ويغادر الاراضي الاماراتية..لن يخطر على بالك ابدا ما هي الدولة التي اختارها نجل صالح للعيش فيها هو واسرته

قالت مصادر اعلامية مقربة من عائلة عفاش ان نجل علي عبد الله صالح الاكبر غادر الامارات واستقر في العاصمة القطرية الدوحة. وذكرت تلك المصادر ان الدوحة رحبت بنجل صالح وسوف يعيش فيها معزز مكرم هو وعائلته ولن يسمع اهانات مثل التي كان ضاحي خلفان ينشرها كل يوم ويهين فيها نجل صالح ويعيرهم بكل لقمة ياكلونها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ترامب يقلب الطاولة على راس الملك سلمان وولي عهده ويتخذ قرار خطير سيكون كارثة كبرى على السعودية..والحوثي ومهدي المشاط يطيرون فرحا ( نص قرار ترامب ) الشيخ سلطان العرادة يصعق الجنرال الاحمر والمقدشي ويعلنها بكل صراحة ان قوات الجيش لا يمكن الاعتماد عليها ويتخذ قرار شجاع وجريء حتى لا تسقط مأرب الزبيدي يباغت الجميع ويطيح بقائد عسكري بارز من منصبه بسبب مزحة ثقيلة وغير لائقة..تعرف على المزحة الثقيلة التي اطاحت بهذا القائد العسكري الجنوبي البارز السفير أحمد صالح يباغت الجميع ويغادر الاراضي الاماراتية..لن يخطر على بالك ابدا ما هي الدولة التي اختارها نجل صالح للعيش فيها هو واسرته Advertisements حسناء يمنية من اسرة هاشمية تباغت الجميع بعمل شجاع اثار جنون الحوثي والمشاط وقلبت صنعاء رأسا على عقب..لن تصدق ماذا فعلت ( صورة للهاشمية الحسناء ) الانتقالي ينتزع نصر ساحق ويجبر هادي على رفع الرأية البيضاء واصدار هذا القرار غصبا عنه..وقيادي في المجلس الانتقالي يعلق ( هادي لا يفهم الا لغة القوة ) الملك سلمان يباغت الجميع ويعلن قبل قليل عن مكرمة ملكية لكافة المقيمين والسعوديين وهي مكرمة لم يسبق ان فعلها اي ملك في تاريخ السعودية كلها ( صورة ) هل تذكرون التهديدات المصرية للكويت بسبب تصريحات حياة الفهد..شاهد ماذا حدث في الكويت لوافد مصري في اول ايام رمضان وصعق كل ابناء مصر (صورة صادمة ) وكانت مصادر سياسية وإعلامية، قد كشفت عن توجيهات إماراتية، لنجل الرئيس السابق، أحمد علي عبدالله صالح، لمغادرة أراضيها. وحسب المصادر، طبقا لما نقله المشهد اليمني فإن الإمارات طلبت من أحمد علي مغادرة أراضيها في غضون اسبوع واحد، كما تسعى أبوظبي لإيقاف الدعم العسكري المخصص للعميد طارق صالح، الذي يقود المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة. وبالتزامن مع هذه التسريبات الإعلامية، طالب نشطاء إماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي حكومة بلادهم بطرد السفير احمد علي عبد الله صالح من الامارات وتوقف دعمها العسكري لابن عمه العميد طارق عفاش الذي يتولى القيادة في الساحل الغربي . وحسب المصادر فإن التغير المفاجئ في سياسة أبو ظبي تجاه حزب المؤتمر وعائلة صالح كان سببه اعتراض ورفض السفير أحمد علي عبدالله قرارا إماراتيا بتحريك ألوية من قوات حراس الجمهورية إلى العاصمة المؤقتة عدن للقتال في صفوف المجلس الانتقالي الموالية للإمارات ضد القوات الحكومية وهو الأمر الذي أغضب محمد بن زايد ودفع بمسؤولين مقربين له لمهاجمة أحمد علي وابن عمه طارق صالح . في الوقت الذي علقت فيه مصادر اعلامية محايدة ان هذا الامر لا يمكن حدوثه اذ ان الامارات تدرك تماما ان نجل صالح ليس له اية صلاحيات ، بالاضافة الى ذلك فإن الحرس الجمهوري لم يعد له اي وجود.

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