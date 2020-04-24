شكرا لمتابعة خبر عن حسناء يمنية من اسرة هاشمية تباغت الجميع بعمل شجاع اثار جنون الحوثي والمشاط وقلبت صنعاء رأسا على عقب..لن تصدق ماذا فعلت ( صورة للهاشمية الحسناء ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء يمنية من اسرة هاشمية تباغت الجميع بعمل شجاع اثار جنون الحوثي والمشاط وقلبت صنعاء رأسا على عقب..لن تصدق ماذا فعلت ( صورة للهاشمية الحسناء )

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كانت هذه تفاصيل خبر حسناء يمنية من اسرة هاشمية تباغت الجميع بعمل شجاع اثار جنون الحوثي والمشاط وقلبت صنعاء رأسا على عقب..لن تصدق ماذا فعلت ( صورة للهاشمية الحسناء ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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