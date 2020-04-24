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صنعاء - ياسمين الخيامي - الملك سلمان يباغت الجميع ويعلن قبل قليل عن مكرمة ملكية لكافة المقيمين والسعوديين وهي مكرمة لم يسبق ان فعلها اي ملك في تاريخ السعودية كلها ( صورة )

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