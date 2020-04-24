أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الخميس، تخفيض أسعار المشتقات النفطية، وتعرفة الكهرباء المياة، تماشياً مع الانخفاض العالمي لأسعار النفط.



جاء ذلك خلال اجتماع حكومي، برئاسة وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي، وفقًا لإدارة إعلام ديوان محافظة تعز.



وأقر الاجتماع تحديد سعر لتر البترول بـ "200"ريال والديزل بـ "275" ريال، قابلة للمتغيرات السعرية وفقا لتراجع النفط عالميا.



وقال إعلام المحافظة أن الاجتماع حدد سعر "3300" ريال لأسطوانة الغاز المنزلي، وسعر وحدة الكهرباء التجاري "220"ريال، وقيمة وايت الماء الصغير عبوة 4 ألف لتر بـ "5000"ريال وعبوة 6 ألف لتر بـ "8000" ريال قابلة أيضا للمتغيرات السعرية.



ووجه وكيل أول المحافظة الجهات المعنية بسرعة تعميم التعرفة السعرية الجديدة والعمل بها وضبط المخالفين، كما وجه المخلافي مدير مكتب النقل بعمل تعرفة جديد لأجور وسائل النقل داخل وخارج المدينة والمحافظة وبين المديريات وتعميمها، بناء على الخفض في المشتقات النفطية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعز: السلطة المحلية تقر تخفيض أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.