تواصل المواجهات بين الجيش ومليشيا الحوثي في جبهة مكيراس بالبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

الخليج 365 ـ خاص

تواصلت المواجهات العنيفة اليوم الجمعة بين لواء "الأماجد" الموالي للحكومة الشرعية وبين مليشيا الحوثيين في مديرية مكيراس بمحافظة أبين (جنوب اليمن).

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وقالت مصادر ميدانية إن معارك تدور منذ ساعات الفجر في الخطوط الأمامية بعد محاولة الحوثيين التقدم لاستعادة مواقع خسروها في هجمات شنها مقاتلو لواء الأماجد، المدعوم من السعودية، خلال اليومين الماضيين.

وأكدت المصادر سقوط ستة قتلي من منتسبي لواء الأماجد في المواجهات، لافتة إلى أن عددا من عناصر مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح وأن سيارات الاسعاف شوهدت وهي تنقلهم باتجاه طريق مدينة البيضاء.

وذكرت المصادر أن طيران التحالف شن نهار الجمعة غارات على مواقع مليشيا الحوثي في أعلى جبال "تاران".

وكانت تعزيزات من قوات العمالقة وصلت أمس إلى مديرية مكيراس لتعزيز القوات الحكومية في الجبهة.