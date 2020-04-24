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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 35 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في 3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020
الخليج 365 ـ خاص
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 24/نيسان/2020 سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.
وقالت مصادر عسكرية ومحلية إن المقاتلات الحربية شنت 15 غارة على مواقع حوثية مديرية مجزر، و 6 غارات على رغوان، و 9 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي اليمن.
كما شنت غارتين على تجمعات حوثية في مديرية سحار بمحافظة صعدة صعدة، و3 غارات على مكيراس في محافظة البيضاء.
وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا، إضافة إلى تدمير آليات وأسلحة.
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