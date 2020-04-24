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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناطق: معظم أفراد البعثة الأممية في الحديدة يغادرون إلى دولهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكد مسؤول حكومي يمني، ، مغادرة أفراد بعثة الأمم المتحدة، على متن السفينة الأممية في مدينة الحديدة، غربي البلاد.
وذكر وضاح الدبيش، الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي (تتبع الحكومة الشرعية) في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 65 موظفا في البعثة الأممية (انمها) غادروا على متن السفينة الأممية في الحديدة إلى دولهم.
وبين الدبيش أن أباهيجيت جوها، الجنرال الهندي رئيس البعثة بقي ومعه عدد لا يزيد عن ثمانية موظفين في السفينة الراسية في البحر الأحمر.
وتابع: "مغادرة البعثة الأممية تعبير عن استيائها من إدارة ملف اتفاق الحديدة من قبل المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار الذي وصف بالرجل الهش، والذي أضعف أداء البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة".
واعتبر الدبيش أن هذه الخطوة تؤكد فشل اتفاق الحديدة الذي وقعت عليه أطراف الصراع خلال مشاورات ستوكهولم.
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