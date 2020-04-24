- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بمشاركة اليمنية أروى.. غادة عادل أول ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020
الخليج 365 ـ متابعات
استضاف النجم رامز جلال، اليوم الجمعة، الفنانة غادة عادل، في أول حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة mbc مصر.
وفاجأ النجم رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بمواجهته لها في برنامج رامز مجنون رسمي.
وجلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، لتنهار من البكاء بعد صعقها بالكهرباء.
وقبل أن يبدأ «جلال» مقلبه، وجه مساعديه بفتح المجال أمام الكرسي للتحرك قائلاً: «فكوا الرفارف ورجعوا التندة». النجم رامز جلال تصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد لحظات من عرض برنامجه «رامز مجنون رسمي» على شاشة إم بي سي مصر.
واستضاف «جلال» الفنانة غادة عادل، كأولى ضحاياه هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة اليمنية أروى.. غادة عادل أول ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.