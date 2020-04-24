بمشاركة اليمنية أروى.. غادة عادل أول ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

الخليج 365 ـ متابعات

استضاف النجم رامز جلال، اليوم الجمعة، الفنانة غادة عادل، في أول حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة mbc مصر.

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وفاجأ النجم رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بمواجهته لها في برنامج رامز مجنون رسمي.

وجلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، لتنهار من البكاء بعد صعقها بالكهرباء.

وقبل أن يبدأ «جلال» مقلبه، وجه مساعديه بفتح المجال أمام الكرسي للتحرك قائلاً: «فكوا الرفارف ورجعوا التندة». النجم رامز جلال تصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد لحظات من عرض برنامجه «رامز مجنون رسمي» على شاشة إم بي سي مصر.

واستضاف «جلال» الفنانة غادة عادل، كأولى ضحاياه هذا العام.