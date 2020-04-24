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عدن - ياسمين التهامي - الفنان صلاح الوافي" يكشف في منشور لة" عن اسرار صادمة في حقيقة ايقاف مسلسل غربة البن الجزى الثاني تفاصيل هامة !

كشف الممثل صلاح الوافي، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إيقاف تصوير حلقات مسلسل غربة البن٢ الذي سيعرض على قناة السعيدة خلال أيام شهر رمضان الفضيل . وقال الوافي في منشور على حسابه في الفيسبوك أن الاخبار المتداولة بشأن اختطافه وأفراد طاقم عمل مسلسل غربة البن من قبل مسلحين مجرد شائعات واخبار كاذبة .. مؤكدا أن لا صحة لتوقف تصوير مسلسل غربة البن الجزء الثاني . جديد اب برس Advertisements

واضاف "نحن نمر طاقم مسلسل غربة البن بوضع مزري لكي نقدم عمل يرضي الجمهور اهم تلك الظروف القاسيه ان شركة الوافي تحضر للعمل من قبل ثمانية اشهر ولم نبدا تصوير المسلسل الا بالخامس عشر من شعبان وتوقفنا لاربع ايام متقطعه حتى الان بعد ذلك لظروف قاسيه ومستمرون بالتصوير حتى اخر نفس" . وتابع "الطاقم لاينام ولا يكل ولا يمل لكي لا يفشل لكي يرضي جمهور واسع ينتظر غربة البن الجزء الثاني على قناة السعيدة" . وفي وقت سابق، تناقلت وسائل اعلام محلية أنباء عن اختطاف الفنان صلاح الوافي بطل مسلسل غربة البن وأفراد طاقم العمل من قبل مسلحين وانه تم إيقاف تصوير حلقات مسلسل الذي سيبث على قناة السعيدة . وتعتقد مصادر اعلامية ان مثل هذه الانباء قد يكون وراءها الاخوان على خلفية رفض الفنان صلاح الوافي بث الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني على قناة يمن شباب التابعة لحزب الاصلاح . صلاح الوافي الأربعاء هناك أخبار تتداوله وسائل الاعلام عن أخبار كاذبة وشائعات عن اختطافي واختطاف أفراد من طاقم عمل مسلسل غربة البن من قبل مسلحين ولاصحة لتوقف تصوير مسلسل غربة البن الجزء الثاني

نحن نمر طاقم #مسلسل_غربة_البن بوضع مزري لكي نقدم عمل يرضي الجمهور

اهم تلك الظروف القاسيه ان شركة الوافي تحضر للعمل من قبل ثمانية اشهر ولم نبدا تصوير المسلسل الا بالخامس عشر من شعبان وتوقفنا لاربع ايام متقطعه حتى الان بعد ذلك لظروف قاسيه ومستمرون بالتصوير حتى اخر نفس

الطاقم لاينام ولا يكل ولا يمل لكي لا يفشل...

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