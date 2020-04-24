شكرا لقرائتكم خبر عن جماعةالحوثي تتلقى خبر صادم من مفرق الجوف..القيادي الحوثي الكبير اللواء’’الشامي‘‘القائد العام لجبهة’’الجوف‘‘ومرافقيه لقوا مصرعهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/24 الساعة 08:39 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية أن قيادي حوثي كبير لقي مصرعه اليوم، بنيران القوات الحكومية شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية .

وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي الكبير اللواء عبدالله الشامي المكنى (ابو الحسين) ومرافقيه لقوا مصرعهم، في مفرق الجوف. والمدعو الشامي هو القائد العام لجبهة الجوف لميلشيا الحوثي المتمردة.



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