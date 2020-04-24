شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالآن:الرئيس’’هادي‘‘يعلن هذه المحافظة’’عاصمة مؤقته‘‘ويوجه الحكومة بالعودة وممارسة مهامها منها..وهذا هو مصير عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/24 الساعة 08:29 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر مطلعة أن هناك توجيهات رئاسية جديدة بخصوص عودة الحكومة وأعضاءها إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت للبدء بمهامها بعد الأضرار الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن جراء السيول ، ورفض مسلحي الانتقالي عودتها إلى عدن.

وكان الرئيس هادي قد وجه الحكومة يوم أمس بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن إلا أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً منعت عودتها جراء اعادة انتشارها داخل وحول مطار عدن .

وتأتي هذه التطورات بعد التصعيد وبيان المجلس الانتقالي يوم أمس ضد الحكومة الشرعية.

Advertisements

وذكرت المصادر أن المجلس الانتقالي وضع عدد من الشروط على السعودية أبرزها عودة رئيس الوزراء فقط إلى عدن.

وبينت المصادر أن الحكومة ستذهب الى حضرموت حتى الاتفاق بين السعودية والانتقالي للسماح بعودتها الى عدن.