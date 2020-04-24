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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام يدعو لمواصلة الضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق الصحفيين في معتقلاتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020
الخليج 365 - عدن
عبر وزير الاعلام معمر الارياني ،عن سعادته بإطلاق احد الصحفيين المغيبين في معتقلات المليشيا الحوثية منذ 5 سنوات.
وقال وزير الاعلام "نبارك للصحفي صلاح القاعدي واسرته والوسط الصحفي والاعلامي خروجه من معتقلات المليشيا الحوثية بعد اعتقال دام خمسة اعوام خضع خلالها لشتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي واخضع لمحاكمة غير قانونية بتهم ملفقة هو وتسعة من زملائه، قررت المليشيا اعدام أربعة منهم مؤخرا".
واضاف الارياني "ان إطلاق المليشيا الحوثية الصحفي القاعدي يؤكد جدوى التضامن والحملات الإعلامية وتسليط الضوء على هذه الجريمة"..داعيا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى مواصلة جهودهم النبيلة و الضغط على المليشيا لإطلاق باقي المختطفين.
وثمن وزير الاعلام ، دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمنظمات الصحفية العربية والدولية في هذا الشأن..داعيا الجميع لمواصلة الجهود والضغط لاسقاط قرارات القتل بحق اربعة من الزملاء الصحفيين، والعمل على الافراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين في سجون المليشيا الحوثية.
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