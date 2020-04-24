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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير مستشفى حورة يستلم جهاز أشعة سينية دجتال DR والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020
الخليج 365 - حورة
تسلم مدير مستشفى حور، الدكتور سالم عبدالله باوزير، جهاز الأشعة السينية دجتال بمدينة سيئون، يوم الجمعة.
ويعتبر تواجد جهاز الأشعة السينية دجتل DR في المستشفى والبالغ كلفته الإجمالية حوالي ستون ألف دولار أميركي، إضافة قوية في نوع وجودة الخدمة الصحية المميزة التي سيقدمها المستشفى في قادم الأيام المرتبطة بعمل الجهاز في تقديم كشوفات فائقة الوضوح.
وقال باوزير، إن العمل في تركيب هذا الجهاز من قبل المهندسين الاختصاصيين سيبدأ يوم الاثنين القادم ليتم تدشين العمل به فور الانتهاء من تركيبه.
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