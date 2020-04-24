الملك سلمان يغرد عبر «تويتر» وهذا ماكتبه ؟

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عدن - ياسمين التهامي - غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر حساب جلالته، الرسمي على «تويتر»، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. حيث وجه جلالته رسالة لشعب المملكة وشعوب العالم قائلا: «نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان المبارك، مبتهلين إليه عز وجل أن يتقبل منا صيامه وقيامه، ومتضرعين له بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم».

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