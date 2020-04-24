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عدن - ياسمين التهامي - عااااجل"مكرمة ملكية للمقيمين اليمنيين" موجهة من الملك سلمان للجوازات السعودية .. واوامر بسرعة تطبيق القرار تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية حتى تاريخ 1441/9/21هـ، وبدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني افي تنفيذ إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد “هوية زائر” سوف تكون مستمرة وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً. مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد البدء بطلب طباعة وتوصيل هوية الزائر, وذلك من خلال حساب المستضيف بمنصة “أبشر” دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

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