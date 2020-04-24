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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 24-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 24-4-2020? العاصمة اليمنية تحتضر وتناااااشد ! جديد اب برس Advertisements اهالي عدن في رسائل شكواهم ان مدينتهم باتت تحتضر موضحين ان كارثة السيول لحقتها كارثة انقطاع المياه والكهرباء. واوضح الاهالي ان ساعات انقطاع التيار الكهربائي وصلت الى 48 ساعة في بعض الاحياء. واكد الاهالي انهم استقبلوا شهر رمضان في ظل وضع هو الاسوأ في تاريخ المدينة.

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