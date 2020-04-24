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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" القوات الامريكية والحرس الثوري الإيراني" ينقلان معركتهما الى أرض الخليج تفاصيل طارئة !

جديد اب برس

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قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن إيران ستدمر السفن الحربية الأميركية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، فيما أكد وزير الدفاع الأميركي أن بلاده غيرت قواعد الاشتباك بعد الاحتكاك الأخير بين الجانبين بالخليج. وأضاف سلامي -في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي أمس الخميس- أن أي تهديد لأمن بلاده ومصالحها القومية في المياه الخليجية "سيقابل برد مباشر وقاطع". وتابع أن إيران أصدرت أوامر لقواتها باستهداف أي قطع بحرية أميركية تستهدف سفنها الحربية أو المدنية، موضحا أن أمن واستقرار المياه الخليجية "هو جزء من الأمن القومي لإيران وضمن عقيدتها الدفاعية عن مصالحها". وعما جرى بين زوارق الحرس الثوري والسفينة الأميركية قبل أكثر من أسبوع بمياه الخليج، قال سلامي إن سببه السلوك الأميركي العدائي غير المحترف، وفق وفي مقابل الوعيد الإيراني، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إنه تم تغيير قواعد الاشتباك في منطقة الخليج بموجب أوامر الرئيس دونالد ترامب. وأضاف إسبر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أمس أن الولايات المتحدة لن تتحمل أي تصرفات من إيران تهدد سفنها الحربية، وحث الإيرانيين على أن يبتعدوا عن السفن الأميركية أينما كانت، وأن يتصرفوا بمهنية، على حد تعبير وتابع أنهم يعملون على هذه المسألة منذ التصرفات الإيرانية قبل عدة أيام، والتي "اتسمت بالاستفزاز وانعدام المهنية"، مشيرا إلى أن الرسالة يجب أن ترسل بكل وضوح للإيرانيين بأنهم إن هددوا السفن الأميركية الحربية فإن من حق القادة العسكريين الأميركيين الدفاع عن النفس. كما قال إنهم سيطبقون هذا الحق، وإن على الإيرانيين أن يكونوا متنبهين لطريقة تصرفه وكان ترامب قال الأربعاء إنه أمر القوات البحرية الأميركية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بها في البحر، لكنه قال في وقت لاحق إنه لا يغير قواعد الاشتباك العسكري. كما هدد الرئيس الأميركي أمس بأن البحرية الأميركية ستستخدم القوة مباشرة في حال تعرضت السفن الأميركية مجددا لما تصفه واشنطن بالتحرش من قبل زوارق الحرس الثوري الإيراني. وكانت واشنطن قالت إن عدة زوارق إيرانية اقتربت الأربعاء قبل الماضي بشكل خطير ولمسافة أمتار فقط من سفن حربية أميركية شمالي الخليج، واعتبرت ذلك استفزاز عليها الاهتمام بكورونا. وقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس إن طهران تستنكر تهديدات الرئيس الأميركي، وتوصي الإدارة الأميركية باستخدام قواتها المسلحة لمواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة بدلا من تهديد باقي الدول. وأضاف موسوي أنه لا يوجد قرار دولي يمنع إيران من إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء. بدوره، قال وزير الدفاع الإيراني اللواء أمير حاتمي إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له الأراضي الإيرانية في المستقبل. وفي السياق، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن العقوبات والتهديد والطمع السياسي لا يمكن أن توقف تحرك إيران لضمان مصالحها القومية. البحرية الإيرانية تسيّر سفنا في المياه الخليجية (الصحافة الإيرانية) البحرية الإيرانية تسيّر سفنا في المياه الخليجية (الصحافة الإيرانية) مفاجآت أخرى وأضاف شمخاني في تغريدة له تعليقا على نجاح الحرس الثوري في إطلاق قمر صناعي أن إيران ستواصل زيادة قدراتها من بناء المستشفيات إلى تطوير صناعتها الفضائية، وأن المستقبل سيشهد مفاجآت أخرى. وفي تغريدة أخرى، أثنى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على ما قام به الحرس الثوري الإيراني بإطلاقه القمر الصناعي "نور 1"، مشيرا إلى أنه سجل نجاحا يبعث على الفخر بإطلاقه.