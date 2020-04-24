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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 24-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 24-4-2020?
شاهد"عصابة مسلحة تحول افراح العرس الى حزن شديد" مداهمة مكان اقامة العرس وقتل العروسة وخطف العريس والسبب صـــــادم !
تحول حفل زفاف إلى مجزرة دموية في المكسيك بعد أن أقدمت عصابة بقتل العروس وخطف عريسها.
وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن العروس كانت شقيقة أحد زعماء العصابة في المكسيك، وقتلت بالرصاص من قبل مسلحين تابعين لعصابة منافسة.
وأطلقت العصابة النار على بعض المدعوين وهربوا بعد خطف العريس الذي لم يتم العثور عليه حتى الان.
جديد اب برس
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