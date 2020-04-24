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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 24-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 24-4-2020? شاهد" وثيقة اعلان جديد من شركة النفط بصنعاء وتخفيضات طارئة على اسعار المشتقات النفطية تفاصيل وصورة ! أعلنت شركة النفط اليمنية الخميس، أنه سيتم اعاده النظر في اسعار المشتقات النفطيه محملة دول التحالف مسئولية احتجاز " 16 " سفينه محملة المشتقات النفطية وهو ما تعذر معه احداث تخفيضات اضافية في اسعار الوقود والمشتقات النفطية . جديد اب برس Advertisements وتعهدت الشركة بالنظر في احداث مثل هذه التخفيضات كلما اتيحت الفرصة .

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