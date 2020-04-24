شكرا لمتابعة خبر عن أمريكا تقرع طبول الحرب وتدق ساعة الصفر..وايران تهتز من اقصاها الى اقصاها بعد قيام امريكا بتوجيه ضربة ساحقة لمقر المرشد الايراني علي خامنيئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أمريكا تقرع طبول الحرب وتدق ساعة الصفر..وايران تهتز من اقصاها الى اقصاها بعد قيام امريكا بتوجيه ضربة ساحقة لمقر المرشد الايراني علي خامنيئ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تقرع طبول الحرب وتدق ساعة الصفر..وايران تهتز من اقصاها الى اقصاها بعد قيام امريكا بتوجيه ضربة ساحقة لمقر المرشد الايراني علي خامنيئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.