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صنعاء - ياسمين الخيامي - جامعة امريكية عريقة تباغت مليار مسلم..اذا تناولت هذا الشيء على وجبة الفطور خلال شهر رمضان فسيجعلك فحل كالثور وينقي جسمك من السموم ويوقف الضغط

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