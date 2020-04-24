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صنعاء - ياسمين الخيامي - نانسي عجرم تباغت الجميع وتعترف للقضاء ان زوجها هو قاتل الشاب السوري..وزوجها يجن جنونه ويقوم بهذا الفعل الصاعق داخل قاعة المحكمة ( فيديو صادم )

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