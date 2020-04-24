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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزارة الداخلية تباغت الجميع وتعلن رسميا اعفاء كل مخالفي نظام الإقامة من دفع الغرامات لمالية..والسلطات تتحمل تكاليف سفرهم هم وعائلاتهم

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع غرامات مالية، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قرار وزير الداخلية أنس الصالح يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.

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وزارة الداخلية تباغت الجميع وتعلن رسميا اعفاء كل مخالفي نظام الإقامة من دفع الغرامات لمالية..والسلطات تتحمل تكاليف سفرهم هم وعائلاتهم

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وأكدت الإدارة أنه في ما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة، لن تتم إحالتهم إلى التحقيق، بل سيتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن تشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتبارا من تاريخ 1/3/2020.