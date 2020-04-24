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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات الامنية تشتبه في عزبة يسكنها 7 مغتربين..وعندما داهمت مسكنهم كانت المفاجئة الصادمة التي صعقت رجال الدوريات..لن تصدق ماذا وجدوا داخل العزبة

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