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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة الجزيرة القطرية تصعق الرئيس هادي بخبر عاجل وصادم سيقلب الامور رأسا على عقب ويلغي شرعية هادي ويجعل الانتقالي يعلن الانفصال رسميا رغم انف الجميع

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كانت هذه تفاصيل خبر قناة الجزيرة القطرية تصعق الرئيس هادي بخبر عاجل وصادم سيقلب الامور رأسا على عقب ويلغي شرعية هادي ويجعل الانتقالي يعلن الانفصال رسميا رغم انف الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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