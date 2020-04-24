شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تنبه المواطنين والمقيمين وتطلق اعلان مرعب..اذا قمت بهذا العمل في الواتس او الفيسبوك فسوف تدفع غرامة مالية كبيرة والسجن 5 سنوات ( نص الاعلان ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - المملكة تنبه المواطنين والمقيمين وتطلق اعلان مرعب..اذا قمت بهذا العمل في الواتس او الفيسبوك فسوف تدفع غرامة مالية كبيرة والسجن 5 سنوات ( نص الاعلان )

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