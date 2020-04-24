قوات طارق تتقدم باتجاه مفرق الجوف بشكل مفاجئ وانهيارات غير مسبوقة للمليشيات

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني في معسكر طارق التدريبي تقدمت باتجاه مفرق الجوف وغنمت عدة أطقم ومدرعات وأسلحة متنوعة وكبدت الحوثي خسائر فادحة. وأكدت المصادر أن قوات الجيش حققت اليوم تقدم غير مسبوق في جبهات نهم وصرواح ومجزر بعد معارك مع مليشيات الحوثي. ففي نهم تقدم الجيش الوطني حتى وصل مناطق ال جحدر في قرود وهي تعتبر ميسرة فرضة نهم بالتزامن مع تقدم من اتجاه صلب ونجد العتق بنهم. وأضافت المصادر أن الحوثيين قاموا بتفجير كبري أسفل فرضة نهم لإعاقة تقدم الجيش الوطني الذي يزحف من عدة اتجاهات. Advertisements ووفقا للمصادر فقد أسر الجيش الوطني عدد من الحوثيين وقتل آخرين فيما يلوذ البقية بالفرار. أما في صرواح فقد تمكن الجيش الوطني بعد هجوم كبير من التقدم ميمنة الجبهة وسيطر على مواقع قريبة جدا من سوق صرواح. وقالت المصادر أن القيادي الحوثي الحباري تم أسره اليوم مع عدد آخر من رفاقه وقتل وجرح آخرون.

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