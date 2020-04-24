شكرا لبحثكم عن خبر منعها الانتقالي من عدن: حكومة هادي تقرر العودة لممارسة عملها في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة أن هناك توجيهات رئاسية جديدة بخصوص عودة الحكومة وأعضاءها إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت للبدء في مهامها بعد الأضرار الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن جراء السيول .

وكانت الرئيس هادي قد وجه الحكومة يوم أمس بالعودة إلى العاصمة عدن إلا أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد منعت عودتها جراء اعادة انتشارها حول مطار عدن .

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وتأتي هذه التطورات بعد البيان الذي أصدره المجلس الانتقالي يوم أمس رافضا عودة الحكومة بكامل أعضاءها إلى العاصمة قبل البدء بالاجراءات الفعلية لتنفيذ اتفاق الرياض والسماه لبعض قيادات المجلس الانتقالي العودة من الخارج .

وذكرت المصادر أن المجلس الانتقالي وضع عدد من الشروط على السعودية ابرزها اقالة مدير المياه ومدير الكهرباء وتغيير جذري في هذه المؤسسة بينها المصافي وميناء عدن .

وبينت المصادر أن الحكومة ستذهب الى حضرموت حتى الاتفاق بين السعودية والانتقالي للسماح بعودتها الى عدن.