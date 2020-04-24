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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل" العاصمة اليمنية في ترقب انتفاضة مساء اليوم .. تعرف على مكان الوقفة !

وسط غياب تام للدولة في عدن ، يعيش أهالي المدينة أجواء رمضان بظروف معيشية صعبة ابتدت بغلاء الأسعار للمواد الغذائية والخضار والفواكة ليأتي إنقطاع المياه والكهرباء ليفاقم المأساة . وقد أعلن شباب في عدن عن وقفة احتجاجية مساء اليوم الجمعة عقب صلاة التراويح في مديرية المنصورة وذلك لرفع معاناة المواطنين للجهات المعنية التي أهملت مهامها مقابل مماحكات سياسية أضاعت حقوق المواطنين البسيطة من ماء وكهرباء . جديد اب برس Advertisements وقال شباب في المنصورة أن الوقفة الإحتجاجية ستكون بجانب سوق الحجاز في المنصورة ودعوا كافة سكان مدينة عدن لماندتهم لإيصال رسالتهم . وقد اشترط المحتجون عدم حمل أي نوع من أنواع الأسلحة وأي شعارات سياسية من شأنها تحريف مسار المطالب المكفولة .

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