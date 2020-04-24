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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"اعتقال قائد القوات المشتركة السابق باليمن.. وهو يشتغل في سيارة اجرة تفاصيل !

اعتقلت قوات الجيش اليوم الخميس العقيد علي محمد مجور، قائد القوات المشتركة السابق في شبوة واقتادته إلى احد المعسكرات التابعة له. وحسب ما تداولته وسائل إعلامية ، فإن قوات الأمن الخاصة التي يقودها عبدربه لعكب اعتقلت العقيد مجور أثناء مروره بنقطة الرمضة في مديرية حبان، وصادرت

سيارة أجرة يعمل عليها. وكان العقيد علي مجور قائد القوات المشتركة بشبوة أعلن انضمامه إلى مليشيا الانتقالي في أغسطس 2019، بعد إقالته من قيادة القوات المشتركة في المحافظة. اعتقال مجور يأتي بعد حادثتين مماثلتين طالت قيادات في الانتقالي خلال الأسبوع الجاري، حيث اعتقلت قوات الجيش الشيخ علي ناصر باعوم شقيق قائد اللواء الرابع نخبة، ورئيس الانتقالي في مديرية الروضة عبدالسلام حبتور.

جديد اب برس

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