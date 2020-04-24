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عدن - ياسمين التهامي - هااام" إعلان رسمي عن تخفيضات تصل لـ 30% إبتداً من اول ايام شهر رمضان المبارك !

دعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة "الخاضعة لسيطرة الحوثيين"، كافة مشتركيها فئة القطاع المنزلي إلى الاستفادة من قرار تخفيض 30 بالمائة من الفواتير. وأوضح مدير عام المؤسسة المحلية بالأمانة محمد الشامي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فرع صنعاء، أن السلطة المحلية أقرت تحمل 30 بالمائة من فواتير المياه والصرف الصحي للمشتركين فئة القطاع المنزلي بمناسبة شهر رمضان المبارك. جديد اب برس Advertisements وأشاد بحرص قيادة أمانة العاصمة على انتفاع المواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل انقطاع مرتبات الموظفين واستمرار العدوان والحصار. ودعا الشامي كافة مشتركي المؤسسة إلى استغلال هذه الفرصة التي تبدأ من يوم السبت وحتى نهاية شهر رمضان وسرعة تسديد ما عليهم من التزامات مالية متأخرة من قيمة فواتير المياه.

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