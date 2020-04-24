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عدن - ياسمين التهامي - هاااام" تحذير جديد للأرصاد من استمرار تدفق السيول في هذ المحافظة !

وكالات | 24 أبريل | المسيرة نت: حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في الرؤية الأفقية بالطرقات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتوقع المركز في نشرة تحذيرية بالون الأصفر "استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء، واستمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً خاصة على المرتفعات المحاذية لسهل تهامة".

جديد اب برس

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كما توقع أن تكون أغزر الأمطار على محافظات (إب، ريمة، تعز، المحويت، حجة، صعدة، صنعاء وعمران) وتمتد غرباً إلى سهل تهامة وصولاً إلى أجزاء من الساحل الغربية وشرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية بينما قد تشهد المناطق الصحراوية قطع متفرقة من السحب الركامية الممطرة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الموطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية.

ونبه سائقي المركبات في الطرق الجبلية من تدني الرؤية الأفقية نتيجة تكون الشابورة المائية أو الضباب، وكذلك من الانزلاقات الطينية والصخرية.