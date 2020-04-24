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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يمني يتعرض لاعتداء وحشي من رجال الشرطة..وصحيفة سعودية جريئة تنشر الحادثة المرعبة بالفيديو وتبكي كل اليمنيين من شدة القهر ( فيديو صادم )

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