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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل..جندي جنوبي غاضب يباغت الجميع ويطلق النار على رئيس الوزراء معين عبد الملك وطائرة اخلاء طبية تنقله الى الرياض ( صورة + فيديو صادم )

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