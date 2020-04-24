التميمي يتسلم مجموعة من قطع الغيار الخاصة بسيارات الدفاع المدني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

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تسلم مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد منير كرامة التميمي، أمس الخميس، مجموعة من قطع الغيار الخاصة بسيارات الدفاع المدني، مقدمة من لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا بالمكلا.

وأشاد التميمي بهذا الدعم الذي جاء نظير ماتقوم به سيارات الدفاع المدني؛ من عمل مستمر في تعقيم الشوارع العامة وغيرها من الأماكن، ضمن خطوات مكافحة وباء فيروس كورونا في ساحل حضرموت.

حضر التسليم عضو لجنة جمع التبرعات الأستاذ خالد غانم، ومدير إدارة الدفاع المدني بساحل حضرموت العقيد سعيد حاج، ومدير إدارة المرور بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري، ومدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي.