شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشعيبي تتفقد أوضاع الكادر النسائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020 الخليج 365 - المكـلا

Advertisements تفقد مدير دائرة حماية الأسرة بأمن وشرطة ساحل حضرموت، حكمة الشعيبي، أوضاع الكادر النسائي بإدارة الأمن، لمعرفة الصعوبات والاحتياجات التي تواجه سير العمل. وأشادت الشعيبي بمستوى العمل والإنجاز الذي يقوم به الكادر النسوي بمختلف الإدارات الأمنية، مؤكدة على ضرورة أبراز عمل الكادر النسوي وبناء قدراتهن. وتأتي هذه النزولات التفقدية تنفيذاً لتوجيهات المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، والذي يولي أهتمام كبير بالكادر النسوي بالإدارة.

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