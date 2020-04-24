محافظ المهرة يفتتح مركز "الحميّات" بمستشفى الغيضة المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

افتتح محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، الخميس، مركز "الحميّات" بمستشفى الغيضة المركزي، الذي تم تأهليه وتجهيزه لعلاج الحالات الوبائية، واستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

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ويضم مركز الحميات غرف خاصة لحجر الرجال، وأخرى لحجر النساء، وغرف لتعقيم الأيدي عند مدخل المركز، ولارتداء الملابس الوقائية bbe، وأخرى لخلعها أثناء مغادرة المركز، وكذلك غرفة العزل التي تحتوي على 6 أسرّة مع كمدينو، وتم تجهيزها بجميع المعدات من أجهزة التنفس الصناعي الحديثة Mechanical ventilator، المقدمة دعماً من منظمة الصحة العالمية، وعلى أجهزة مراقبة للعلامات الحيوية للمريض لمعرفة نسبة تشبع الأكسجين بالدم وقياس الضغط ودرجتي الحرارة.

كما يضم المركز جهازين حديثين،"مزود أكسجين" بنسبة نقاوة 97%، وجهاز لحقن السوائل Syringe pump، وجهاز الإنعاش القلبي DC shock، وتم الأخذ بعين الإعتبار جميع الإجراءات الوقائية وإرشادات السلامة لمنع إنتقال العدوى بين المعزولين والمحجورين صحياً، وكذلك العاملين في المركز.

وأشاد المحافظ بجهود مكتب الصحة بالمحافظة، وجميع الصحيين العاملين في المركز، شاكراً منظمة الصحة العالمية على دعمها للمركز بعدد من الأجهزة الحديثة، وشكر أيضا جميع الجهات الداعمة ورجال الأعمال بالمحافظة.