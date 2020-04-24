شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية : هذه الدول فقط المشمولة بمبادرة "عودة" للمقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن دولة عربية واحدة فقط و5 دول آسيوية هي المستفيدة من مبادرة عودة التي أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاقها لتمكّين من يرغب من المقيمين المتواجدين داخل المملكة، حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، الخروج النهائي، الزيارة بكافة أنواعها، السياحة) من تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأوضحت الجوازات السعودية أن الدول المستفيدة من المبادرة حالياً هي (مصر، الفلبين، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، أفغانستان)

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وأشارت الجوازات إلى أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

ولفتت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة ( عودة ) وتعبئة الحقول التالية: ( رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – مدينة المغادرة – مطار الوصول )، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمةً وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر)، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن المغادرة ستكون "عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمةً الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كاف".